BL-selejtező: Stöger keretet hirdetett – nincs pihenés

A Ferencváros kedden lép pályára a Bajnokok Ligája-selejtezőjében a koszovói Prishtina ellen. A találkozót megelőzően a zöld-fehérek új vezetőedzője keretet hirdetett.

Több fiatal futballista mellett a jelenleg is zajló Európa-bajnokságon szerepelt játékosok közül Bogdán Ádám, Dibusz Dénes, Botka Endre, Sigér Dávid és Róbert Mak is kerettag, de még az az Oleksandr Zubkov is szerepel a listán, aki az ukrán válogatott tagjaként szombat este Anglia ellen szerepelhet Eb-negyeddöntőben.

Az FTC BL-kerete

Kapusok

Bogdán Ádám, Dibusz Dénes, Varga Ádám

Védők

Miha Blazic, Botka Endre, Csontos Dominik, Lasha Dvali, Eldar Civic, Samy Mmaee, Henry Wingo

Középpályások

Csonka András, Ihor Haratin, Aissa Laidouni, Róbert Mak, Sigér Dávid, Somália, Vécsei Bálint

Támadók

Roko Baturina, Franck Boli, Ryan Mmaee, Tokmac Nguen, Gera Dániel, Redzic Damir, Myrto Uzuni, Oleksandr Zubkov

