BL-selejtező: Bogdán Ádám segített Szerhij Rebrovnak a felkészülésben

Bogdán Ádám nyáron Skóciából tért haza a Ferencvárosba. A Hibernian játékosaként szerepelt a Celtic ellen is, vagyis neki vannak tapasztalati arról, hogy mire számíthat a BL-selejtező 2. körében a .

„Skócia egyik legnagyobb csapatáról van szó. A Celtic ott több mint egy klub, egy hatalmas egyesület, amelynek az egész világon mindenütt vannak szurkolói. Szerintem óriási dolog, hogy ellenük játszhatunk! Egyedül azt sajnálom egy kicsit, hogy ezúttal zárt kapus lesz a meccs, de ez akár az előnyünkre is válhat, lehet, utólag azt mondjuk, hogy így volt a legjobb. Ez mindenesetre egy nagy élményt elvesz minden játékostól. Egy viszonylag régi stadionról van szó, kicsit a otthonához, az Old Traffordhoz tudnám hasonlítani, igaz, a Celtic Parkban jobb hangulat uralkodik. Skóciában a Celtic és a Rangers a két legnépszerűbb együttes, ám a Celtic Park hangulata mindig különlegesebb – védtem néhány telt házas mérkőzésen Angliában is, de a Celtic-stadion atmoszférája valahogy mégis lenyűgözőbb” – nyilatkozta a kapus a fradi.hu-nak.

Azt is elmondta, hogy a sorsolás óta többen keresték Skóciából is, de a Ferencvárosról nem mesélt nekik, ellenben Szerhij Rebrovval megosztotta a Celtic-kel kapcsolatos tudását.

„Természetesen amivel tudok, segítek, de manapság már szinte minden elérhető az interneten, nincsenek titkok. A megbeszéléseken magam is tapasztaltam, hogy a szakmai stáb remekül feltérképezte a csapatot. Tudjuk, hogy egy kiváló, nemzetközi szinten is tapasztalt csapatról van szó, de szerintem van miből erőt merítenünk. Több videót megnéztünk a Celtic korábbi mérkőzéseiről, tudjuk, hogy a játékosai képesek nagy tempóban futballozni, ezúttal ráadásul hazai pályán játszhatnak majd, ám ne feledjük, korábbról a skót bajnoknak is lehetnek negatív tapasztalatai: tavaly a BL-selejtező 3. fordulójában a kolozsvári csapat ejtette ki.”