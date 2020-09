BL-selejtező: a koronavírus győzi le a Ferencváros ellenfelét?

Legalábbis gyanús, hogy elég komoly problémákkal küzd a horvát Dinamo Zagreb, amely szeptember 16-án lép pályára a ellen BL-selejtezőn.

A Dinamo hétfőn jelentette be, hogy egy játékosának koronavírus-tesztje pozitív lett, de azt is közölték, hogy senkit sem kellett elkülöníteni. Az nb1.hu információ szerint Sztefan Milics leget a beteg, aki a csapat alapembere, vagyis rendszeresen játszik az együttesben.

A lap szerint a Dinamo korábban már jelezte a Ferencvárosnak, hogy törli a korábban szokásos meccs előtti edzést, ezt Zágrábban tudnák le. A zöld-fehérek jelezték, hogy a Fradi Média stábja részt venne a tréning sajtónyilvános első tizenöt percén, amire azt válaszolták a horvátok, hogy akkor inkább mégis jönnek. A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a klub elöljárói sem akartak egy nappal a meccs előtt Budapestre érkezni, hogy a szokásoknak megfelelően együtt vacsorázzanak a zöld-fehérek elnökségével. Állítólag ennek az áll a hátterében, hogy a keretben nemcsak egy, hanem jóval több fertőzött játékos van.

„Információim szerint a helyzet változatlan, továbbra is csak egyetlen játékos érintett – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak szerda este Dean Bauer a Sportske novosti újságírója. – Úgy tudom, egy montenegrói válogatott labdarúgóról van szó, akit legjobb tudomásom szerint a válogatott összetartásán teszteltek, és a pozitív eredmény után nem is tért vissza Zágrábba, így nem érintkezett a többiekkel. A klubhoz közel álló forrásom szerint a játékosokat a Dinamónál folyamatosan tesztelik, mindenki negatív, ezért a Hajduk Split elleni hétvégi rangadón és a Ferencváros elleni BL-selejtezőn is a lehető legerősebb összeállításban lép pályára.”

A tesztelés biztos, hiszen ez a világon mindenhol így van, ellenben a Dinamo nagyon hallgat az ügyben.