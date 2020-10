BL: Ronald Koeman szerint nem lesz könnyű az FTC elleni meccs

Ronald Koeman, az FC vezetőedzője szerint csapatának nyugodtan kell futballoznia a elleni nyitányon.

A holland szakember a mérkőzést megelőző hétfői on-line sajtótájékoztatóján kiemelte, fontos hét ez az együttes életében, hiszen a legrangosabb európai kupasorozat rajtja mellett a hétvégén a elleni El Clásico következik. Hozzátette, ahhoz, hogy a rangadón sikeresek legyenek, elengedhetetlen, hogy a BL-ben jól rajtoljanak.

A holland szakember elmondta, hogy nem foglalkozik már a Getafe elleni vereséggel (0–1), ellenben Messiről beszélt a felvezető sajtótájékoztatón.

„Talán nem most éli át a legjobb pillanatait, de boldog és dolgozik, a csapat igazi kapitánya akar lenni, nem panaszkodhatok rá. Nincs kétségem a teljesítményével kapcsolatban, bízom benne” – mondta a holland, akinek a testvére, Erwin Koeman korábban magyar szövetségi kapitány is volt, de nem beszélt a testvérével a mérkőzéssel kapcsolatban.

A sajtótájékoztatón kiderült, hogy ezúttal szerepet kaphatnak a meccsen olyanok is, akik korábban kevesebbet játszottak. A szakember kifejezetten dicsérte Dembelét, aki szerinte az utóbbi időben jól teljesít a csapatban, ha lehetőséget kap, még azért sem hibáztatta, hogy a Getafe ellen sok labdát veszített, mert a holland szerint a támadónak ilyen a stílusa, van benne kockázat. Ugyanakkor a csapatáról igyekezett levenni az esélyesség terhét.

„Nekünk minden sorozatban a végső győzelem a célunk, messzire juthatunk, de most nem mi vagyunk az esélyesek” – mondta Koeman, aki szerint a koronavírus-járvány minden csapatra ugyanolyan rossz hatással van.

„Már országokban is hasonló a helyzet, hiszen nincsenek szurkolók a meccseken, de emellett is nagyon bonyolult minden, de láthatjuk, hogy mi a helyzet a Liverpoollal, vagy a Juventussal, egyik csapat sem vezeti a bajnokságát. Nemcsak a futballra, hanem az életre is nagy hatással van ez a helyzet.”

A Ferencváros elleni mérkőzéssel kapcsolatban Koeman elmondta, hogy szerinte nem lesz könnyű a mérkőzés.

„Nehéz lesz, nincsenek is könnyű találkozók a futballban. Nem szeretném egyenként elemezni az ellenfelet, de a támadói például veszélyesek. A Getafel elleni meccsünk nem sikerült valami jól, de a csapat már túltette magát rajta. Nem vagyok csalódott, mert a játékosok mindent megtettek, nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam kijavítani a hibákat.”