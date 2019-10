BL-meccs helyett másik belga városba mentek a Liverpool-szurkolók

Nem mindennapi esetre került sor tegnap este két -szurkolóval.

Történt ugyanis, hogy az angol csapat a belga Genk vendége volt és Kloppék sima 4-1-s győzelmet is arattak idegenben a Bajnokok Ligájában.

Erre a meccsre volt jegye a két angol drukkernek, ők azonban vagy a földrajz órákat nem látogatták vagy egész egyszerűn elnézték a helyszínt, ugyanis végül Gentben, egy másik belga városban kötöttek ki a meccs kezdése előtt nem sokkal.

Amikor ráeszméltek a tévedésre, sok mindent már nem tehettek, kerestek egy kocsmát, ahol végül megnézték a Pool meccsét tv-n.

Azonban ez a történet a Gent illetékeseihez is eljutott, akik felajánlották a két pórul járt szurkolónak, hogy látogasanak ki a Gent csütörtöki Európa-liga meccsére, a belgák ugyanis ma hazai pályán a Wolfsburgot fogadják.

🇧🇪Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!



🇬🇧 If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo