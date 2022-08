Kialakult a Bajnokok Ligája 32 csapatos mezőnye, csütörtökön 18:00 órától sorsolják ki a csoportokat.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szerda este a Dinamo Zagreb, az FC Köbenhavn és a Glasgow Rangers is kiharcolta részvételi jogát az UEFA Bajnokok Ligája csoportkörében, mi több a skót klub 12 év után tér vissza a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára.

32 csapat várja az Isztambulban csütörtökön 18:00 órakor kezdődő sorsolást, amellyel egy időben átadják az év labdarúgójának és edzőjének járó díjakat is.

A csapatok kalapbeosztása már megtörtént, könnyen alakulhatnak ki halálcsoportok, de az is lehet, hogy a nagyok elkerülik egymást. Ha a sors úgy hozza, már a csoportkörben összekerülhet a legutóbbi két döntős csapat, a Real Madrid és a Liverpool, de Messi és Neymar miatt pikáns lenne egy PSG-Barcelona összecsapás is. A harmadik kalapban is sorakoznak ütőképes csapatok, a Dortmund és az Inter is borsot törhet a végső esélyesek orra alá.

Íme a Bajnokok Ligája 32 csapatos mezőnye:

1. kalap:

Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München és Eintracht Frankfurt (németek), Paris Saint-Germain (francia), AC Milan (olasz), , FC Porto (portugál), AFC Ajax (holland)

2. kalap:

Liverpool FC, Chelsea, Tottenham Hotspur (angolok), FC Barcelona, Atlético Madrid és Sevilla (spanyolok), Juventus (olasz), RB Leipzig (német)

3. kalap:

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (németek), Internazionale és SSC Napoli (olaszok), Red Bull Salzburg (osztrák), Sahtar Donyeck (ukrán), Benfica és Sporting CP (portugálok)

4. kalap:

Olympique Marseille (francia), Club Brugge (belga), Celtic FC és Rangers FC (skótok), Viktoria Plzen (cseh), Makkabi Haifa (izraeli), FC Köbenhavn (dán), Dinamo Zagreb (horvát)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bajnokok Ligája legnagyobb esélyese a Manchester City, az angolok végső sikere 3.75-ös szorzóval fogadható. (x)