BL: Lewandowski beérte Raúlt az örökös góllövőlistán

Az UEFA által az év legjobbjának kikiáltott és a decemberi FIFA-gála legfőbb esélyese, Robert Lewandowski a Salzurg elleni góljának köszönhetően már 71 gólos a történelmében.

Nem akárkit ért be az örökös góllövőlistán, hanem a élő legendáját, Raúl Gonzalezt.

Lewandowskit már csak a 118 gólos Lionel Messi és a 131 találattal legeredményesebb Cristiano Ronaldo előzi meg.

Már kérdés, hogy arányaiban talán még náluk is kiemelkedőbb mutatója van a lengyelnek - ő 94, a portugál 172, az argentin 146 mérkőzésen hozta össze az adott gólmennyiséget. Raúlnál pedig 48 mérkőzéssel kevesebbre volt szüksége a 71 gólhoz.

