BL: kétszer ébredtek tűzijátékra a City játékosai Dortmundban

Nem aludtak valami jól a Manchester City játékosa a szerda esti BL-visszavágó előtt: az angoloknak otthont adó szállás előtt a dortmundi fanatikus tűzijátékot rendeztek a hajnalban.

Először egy 17 fős csoport robbantgatott a Radisson Blu mellett háromnegyed háromkor. A beszámolók szerint a szálloda falai is remegtek a hihetetlen robbanásoktól. A bejelentést követően megjelentek a rendőrök is a hotelnél, amely körül egy ideig cirkáltak is. Aztán 4.30-kor újra megjelentek a hazai fanatikusok, hogy durrgotgassanak egy kicsit, amire ismét felébredtek a hotel lakói.

Újra kivonultak a rendőrök és a szálloda munkatársaival közösen meg tudták akadályozni, hogy fél hatkor újra robbanjanak a petárdák.

A Daily Mail értesülései szerint ipari mennyiségű tűzijátékot löttek szét a szálloda mellett.

A Manchester City ma este a Dortmund vendége lesz a BL-ben és a kékek 2–1-es előnnyel várják – vélhetően egy kicsit álmosan – a visszavágót.

