BL-induló brit topcsapat nézte ki magának a magyar válogatott támadót

A Celtic Glasgow vinné Gazdag Dánielt.

Brit sajtóértesülések szerint a skót bajnoki címvédő, a Celtic kívánságlistáján szerepel a Philadelphia Union középpályása, Gazdag Dániel.

A magyar válogatott játékosért 10 millió font körüli összeget kérhet jelenlegi klubja.

Az átigazolási ügyekben rendszerint megbízható Sky Sports értesülései szerint az 54-szeres skót bajnok Celtic arra az esetre keresi a lehetséges megoldást az átigazolási piacon, ha 23 éves dán válogatott középpályása, Matt O'Riley elhagyná az együttest.

A skót bajnoki címvédő ezen a nyáron már szerződtette a Benfica középpályását, Paulo Bernardót, rajta kívül azonban egy másik támadó középpályás szerződtetését is tervezi a Bajnokok Ligájában érdekelt csapat.

A southamptoni Shea Charles és a Venezia játékosa, Tanner Tessmann mellett Gazdag Dániel is szerepel a zöld-fehérek kiszemeltjeinek listáján. A 28 éves, 26-szoros magyar válogatott játékos még 2021 nyarán igazolt az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban (MLS) szereplő Philadelphia Unionhoz, amelynél azóta is kulcsembernek számít. Ebben az idényben 26 tétmeccsen 14 gól és 4 gólpassz fűződik a nevéhez, s nemrég mesterhármast is szerzett.

A Sky Sports viszont úgy tudja, hogy a Celtic hivatalosan eddig még nem kereste meg a Philadelphiát, amely állítólag 10 millió font körüli összeget kérne Gazdag játékjogáért.