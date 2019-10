BL: Hátrányból felállva nyert a Barcelona, hétgólos meccsen győzte le Szoboszlaiékat a Liverpool

A Salzburg közel állt a pontszerzéshez az Anfielden.

- rangadót, és további hat mérkőzést, köztük egy - Salzburg összecsapást rendeztek szerda este a Bajnokok Ligájában.

A játéknap legnagyobb presztízsű mérkőzésén az Inter nagyon bekezdett a Camp Nou-ban, és már a 2. percben megszerezte a vezetést a Barcelona ellen.

Lautaro Martinez volt az, aki Alexis Sancheztől kapott egy remek kiugratást, az argentin támadó pedig Lenglet szorításában is kilőtte a hosszú alsó sarkot.

A folytatásban a Barcelona hiába birtokolta többet a labdát, továbbra is az olaszok játszottak veszélyesebben.

Candreva lőtt egy lesgólt, Barella lövését az utolsó pillanatban sikerült blokkolnia a védőknek, Martinez fejesét pedig Ter Stegen védte bravúrral.

A játék képe a szünet után sem sokat változott, viszont az 58. perben a csereként beálló Vidal ívelése után Luis Suárez egy káprázatos kapáslövéssel kiegyenlített.

Luis Suárez pedig ezzel még nem végzett a mérkőzésen: a 84. percben Messi egy remek szóló végén tálalt az uruguayi elé, aki Godín mellett egy fantasztikus labdaátvétellel hozta helyzetbe magát, majd Handanovic mellett a hálóba helyezte a labdát, és ezzel meg is nyerte a meccset a Barcelonának.

A csoport másik mérkőzésén korábban a idegenben győzte a Sparta Praha együttesét Hakimi duplájával, így a Dortmund és a Barcelona 4-4 ponttal áll a továbbjutást érő helyeken, az Inter és a Slavia Praha pedig egyelőre 1 ponttal szerénykedik a harmadik és a negyedik pozícióban.

Az E-csoportban Szoboszlai Dominik a várakozásoknak megfelelően kezdőként lépett pályára a Liverpool ellen az Anfielden, és a Red Bull Salzburg egy igencsak izgalmas mérkőzést játszott a címvédővel.

A Vörösök már 9. percben vezetést szereztek, amikor Mané kényszerítőzött remekül Firminóval, és az akció végén a szenegáli támadó egykori csapata ellen volt eredményes.

A 25. percben már kétgólos volt a különbség a csapatok között, ezúttal Alexander-Arnold centerezésére után Andy Robertson a rövid oldalra érkezve lőtt a kapuba. (videó itt)

Tíz perccel később tovább növelte az előnyét a Liverpool, ezúttal Firmino fejese után a kipattanót lőtte be Mohamed Salah.

A szépítés viszont még a félidő vége előtt összejött a vendégeknek egy gyönyörű találattal: Henderson labdavesztése után Hwanghoz került a labda, aki egy lövőcsellel elfektette Van Dijkot, majd könyörtelenül előtte a labdát a hosszúba.

Az 56. percben pedig ismét nyílttá vált a mérkőzés: az első vendég gólt jegyző Hwang beadása után Minamino lőtt kapásból a hálóba.

Az első csoportmeccsen mesterhármast szerző Haaland ezúttal csak csereként állt be, de most is élni tudott a lehetőséggel, és a 60. percben Minamino centerezése után egyenlíteni tudott.

A Liverpool viszont nem esett pánikba attól, hogy három gólos hátrányból is visszajött a Salzburg, kilenc perccel az egyenlítés után Szoboszlai technikai hibája után Fabinho ívelését Firmino csúsztatta remekül Salah elé, aki nem hibázott.

Erre már nem volt válasza az osztrákoknak, de jobb gólkülönbségüknek köszönhetően továbbra is ők állnak a második, továbbjutást érő helyen a 4 pontos mögött.

A G-csoportban Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdőként lépett pályára a Lyon ellen, azonban sok örömük nem lehetett a meccsben, mivel a francia csapat Depay és Terrier góljaival 2-0-ra tudott nyerni.

A csoport másik mérkőzésén a Benfica idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Zenittel szemben, így két kör után a szentpétervári csapat és a Lyon 4-4 ponttal áll az első és a második helyen, őket egy egységgel lemaradva követi az .

A H jelű kvartettben a idegenben győzte le 2-1-re a Lille együttesét.

A Kékek Tammy Abraham góljával szereztek vezetést, amire Oshimen válaszolt, de Willian hajrában szerzett találatának köszönhetően Lampard csapatáé lett a három pont.

A másik mérkőzésen az Ajax idegenben szabályosan megsemmisítette a Valenciát. A tavalyi elődöntős holland csapat idegenben nyert 3-0-ra Ziyech, Promes és Van de Beek találataival.

Az Ajax így két meccs után 6 ponttal vezeti a csoportot, őket követi a 3 pontos Chelsea, és rosszabb gólkülönbségével, de szintén három ponttal jelenleg a Valencia áll Európa-ligát érő helyen.

A szerdai eredményei:

E-csoport

Genk 0 - 0 Napoli

Liverpool 4 - 3 Salzburg

F-csoport

Slavia Praha 0 - 1 Borussia Dortmund

Barcelona 2 - 1 Inter

G-csoport

RB Leipzig 0 - 2 Lyon

Zenit 3 - 1 Benfica

H-csoport

Lille 1 - 2 Chelsea

Valencia 0 - 3 Ajax