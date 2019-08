BL: Főtáblás a Dinamo Zagreb, az Olympiakosz és a Crvena Zvezda

Búcsúzott a Bajnokok Ligájától a Rosenborg, a Krasznodar és a Young Boys.

A play-off keddi visszavágói során három főtáblás csapat kiltére derült fény.

A Dinamo Zagreb hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Rosenborg csapatát, de ettől függetlenül a visszavágó nem ígérkezett egyszerű menetnek.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 11. percben egy bal oldali beadás után a hosszú oldalon érkező Jensen a kapufát találta el, majd a kipattanót bekotorva Akintola szerezte meg a vezetést a norvég csapatnak.

A továbbjutás kérdése végül a 71. percben dőlt el, a Dinamo Zagreb ugyanis Gojak bombagóljával egyenlíteni tudott. Ez pedig nem csak azt jelentette, hogy visszaállt a kétgólos különbség a csapatok között, de a horvátok egy értékes idegenben szerzett találatot is elkönyvelhettek.

A korábban a Ferencvárost is kejtő Dinamo Zagreb végül 3-1-es összesítéssel jutott tovább, és szerepelhet ősszel a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Az Olympiakosz nagyon magabiztosan utazhatott a Krasznodar otthonába, hiszen az első meccsen hazai pályán négygólos előnyt sikerült kiharcolnia a görög együttesnek.

Talán a magabiztos előny tudatában nem kezdtek eléggé élesen a görögök, a hazai csapat ugyanis a 10. percben megszerezte a vezetést, miután egy szép kényszerő végén Wanderson tette oda a labdát Utkin elé, aki előbb felpörgette magának a játékszert, majd ballal lőtt a kapuba.

Egy sem telt el a Krasznodar gólja után, az Olympiakosz rögtön válaszolni tudott: Valbuena beadása után El Arabi elé került a labda, akit Petrov a földön fekve próbált sikertelenül megakadályozni a gólszerzésben.

Ugyan az Olympiakosz továbbjutása szinte egy percig sem volt kérdéses, a második félidő elején a meccset is megfordították a görögök. Ezúttal is Valbuena volt az előkészítő, akinek a középre tett labdáját El Arabi kissé maga mögül húzta be a kapuba.

Újabb találat már nem született a meccsen, így az Olympiakosz a hazai 4-0 után idegenben 2-1-re győzte le a Krasznodart, kiharcolva ezzel a csoportkörös szereplést a Bajnokok Ligájában.

A Crvena Zvezda és a Young Boys svájcban 2-2-es döntetlent játszott a párharc első meccsén, így kifejezetten izgalmasnak ígérkezett a visszavágó.

Ehhez képest gól sokáig nem született az összecsapáson, egészen pontosan az 59. percig. Ekkor Rodic beadásából Vukonovic az ötös vonaláról fejelt a kapuba, vezetéshez juttatva a szerbeket.

Erre a találatra azonban a 83. percben válaszolni tudtak a svájciak, Janko lövésébe Mohamed El Fardou Ben érte bele szerencsétlenül, és saját kapujába pattant róla a labda.

Tomane a meccs végén még begyűjtötte a második sárga lapját is, de ez már nem segített a Young Boyson, így végül a Crvena Zvezda 3-3-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal jutott a főtáblára.

A Bajnokok Ligája play-off visszavágóinak keddi eredményei:

Crvena zvezda 1 - 1 Young Boys (összesítésben 3-3, idegenben lőtt több góllal továbbjutó a Crvena Zvezda)



Krasznodar 1 - 2 Olympiakosz (összesítésben 1-6)



Rosenborg 1 - 1 Dinamo Zagreb (összesítésben 1-3)