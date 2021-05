BL-döntő: óriási szurkolói pofonok Portóban – VIDEÓ

Súlyos problémák a meccs előtt.

Újra összeverekedtek a Manchester City és a Chelsea szurkolói a BL-döntőben otthont adó Portóban.

A rendőrökönek már második alkalommal kellett közbelépniük, amikor az angolok összeakadtak egymással. Repkedtek a poharak és a fanatikusok ütötték, rúgták egymást.

Így kezdődött:

Két szurkoló megsérült, amikor a Sao Bento vasútállomásnál összeverekedtek a fanatikusok, akiknek csütörtökön is volt már nézeteltérésük. Akkor a hatóságokkal is volt bajuk, mert nem tartották be a 22.30-tól érvényes kijárási titlalmat.

