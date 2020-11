BL: a meccs végén mindenki menjen haza és senki ne ugorjon a másik nyakába!

Kubatov Gábor a Facebookon üzent, a klub pedig közleményt adott ki. A elnöke a szabályok betartására hívta fel a figyelmet, míg a klub azt kéri a szurkolóktól, a lefújás után mindenki menjen haza.

„Szeretném arra kérni a elleni mérkőzésre érkezőket, hogy a szerdai találkozón folyamatosan viseljenek maszkot, takarják el vele az állukat, a szájukat és az orrukat. Tartsák be az előírt védőtávolságokat” – írta a közösségi oldalán az elnök.

Kubatov Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezők csak segíteni akarnak és a távolságtartás a stadionon belül a családokra és az ultrákra is vonatkozik.

„Ha valaki nem tartja be a szabályokat, nem helyesen viseli a maszkot, nem tart megfelelő védőtávolságot, akkor mások és saját egészsége mellett azt is kockáztatja, hogy a elleni mérkőzést nyílt kapuk mellett rendezhessük meg, helyszínen láthassuk és szurkolhassunk a csapatunknak. A maszkviselés és a távolságtartás betartása az oldalellátókon, a kanyarokban, és a kapu mögött szektorokra is egyaránt szigorúan vonatkozik. Bármilyen nehéz megállni, de boldog pillanatokban se ugorjunk egymás nyakába!”

A Ferencváros szerda délelőtt adott ki közleményt, amiben azt kérik a szurkolóktók, hogy a mérkőzés lefújása után azonnal menjenek haza. A találkozónak 23 órakor lesz vége, éjféltől hajnal ötig viszont kijárási tilalom van érvényben.

„Arra kérjük minden szurkolónkat, aki kilátogat a Juventus elleni BL összecsapásra, hogy a találkozó lefújása után haladéktalanul induljon haza, útját pedig egyszer se szakítsa meg és válassza a legrövidebb utat. Azt is kérjük, feltétlenül őrizze meg jegyét. A Juventus elleni jegy egyben a Barcelona elleni mérkőzésre szóló bérlet, de ennél is fontosabb a kijárási korlátozás szempontjából, hogy közúti vagy más módon történő hazautazás közbeni ellenőrzéskor be tudja mutatni a jegyét és személyes iratait, illetve szállásfoglalását. Szurkolóink ezzel tudják igazolni, hogy jelen voltak a Juventus elleni mérkőzésen, valamint azt is, hogy hova tartanak. A legfontosabb, hogy a mérkőzés végén azonnal induljanak útnak, s hogy közvetlenül, rövid úton, megszakítás nélkül tartsanak lakóhelyükre vagy tartózkodási helyükre vagy szálláshelyükre.”