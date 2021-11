BL: a Leipzig kiesett, Szoboszlai gólt szerzett, a Liverpool csoportelső

Csodára készült a Leipzig, hiszen a BL törénetében eddig mindössze két olyan csapat volt, amelyik az első három mérkőzését elveszítette, de végül bejutott a kieséses szakaszba. A Gulácsi Péterrel és Orbán Willivel felálló, de Szoboszlai Dominikot nélkülöző német együttes a 8. percben meg is szerezte a vezetést Nkunku fejesével.

A folytatás még szebb lehetett volna, hiszen 11-eshez jutott a lipcsei együttes, ám André Silva lövése után Donnarumma lábbal védte a középre tartó lövés után a labdát.

A 21. percben jött is az egyenlítés: egy kontra végén Mbappé hozta ziccerbe Wijnaldumot, aki nem is hibázott.

A 39. percben aztán Wijnaldum már duplázott is – igaz elsőre nem adták meg a gólt, de a VAR kisegítette a párizsiakat, így a PSG még az első félidőben megfordította a meccset.

A 89. percben Kimpembe teljesen feleslegesen ráugrott Nkunkura a párizsi tizenhatoson belül, a játékvezető némi videózás után büntetőt ítélt a hazaiaknak. A labda mögé, a csekeént beállt Szoboszlai Dominik állt és a magyar játékos kilőtte a jobb alsó sarkot.

Ezzel a Leipzig pontot mentett, de így is csak az Euópa-liga folytatást értő harmadik hely elérhető a csapat számára.

A Liverpool számára is nagy volt a tét, hiszen a vörösök a Milan–Porto döntetlenje után (1–1) egy győzelemmel a csoportgyőzelmet is bebiztosíthatták volna. Ehhez képest a 13. percben egy jobb oldali beadás után Diogo Jota fejesével meg is szerezték a vezetést az Atlético Madrid ellen.

A 21. percben ugyancsak jobbról jött a labda középre, ám ezúttal Mané érkezett és nem fejjel, hanem lábbal vette be a vendégek kapuját.

A madridi problémákat súlyosbította, hogy a 36. percben Felipe a Liverpool térfelén felrúgta Manét, amiért azonnal piros lapot kapott.

A fordulás után Jota gyorsan a kapuba is talált, de a VAR segítségével megállapították, hogy lesről indult, így visszavonták a gólt. Ez azonban lényegében nem sokat jelentett, hiszen a Liverpool nyert és négy forduló után csoportelsőként jutott be a folytatásba.

A-csoport:

Leipzig–PSG 2–2

Manchester City–Brugge 4–1

B-csoport:

Liverpool–Atlético Madrid 2–0

Milan–Porto 1–1

C-csoport:

Dortmund–Ajax 1–3

Sporting–Besiktas 4–0

D-csoport:

Real Madrid–Sahtar 2–1

Sheriff–Internazinale 1–3

