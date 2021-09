BL: a Bayern München leiskolázta a Barcelonát

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az FC Barcelona a Bayern Münchent fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének első, keddi játéknapján. A Nou Campban rendezett mérkőzés kiegyenlített játékot hozott az első 20 percben, mindkét fél előtt alakultak ki kisebb helyzetek. Az első komolyabb lehetőség a Bayern előtt adódott, Leroy Sané távoli lövését védte Ter Stegen a 20. percben. Ezután a bajorok fokozatosan átvették a játék irányítását, és ennek meg is lett az eredménye, Thomas Müller lövése megpattant Garcián, így megtévesztve a már elvetődő Ter Stegent, akinek így esélye sem volt hárítani a lövést. 0─1. Müller egyértelműen a Barcelona rémének számít, hiszen egyetlen játékos sem lőtt nemzetközi kupa meccseken annyi gólt a katalánoknak, mint a német támadó ─ 6 mérkőzésen 7 gól Müller mérlege a gránátvörös-kékek ellen ─.

A fordulást követően is folytatódott a vendég fölény, Robert Lewandowski az 56. és a 85. percben is betalált, mindkétszer a kapufáról vágódott a lengyel csatár elé a labda, aki az ilyen lehetőségeket kegyetlenül ki szokta használni. A mérkőzésen több gól már nem született, így Julian Nagelsmann magabiztos, 3─0-s győzelemmel mutatkozott be a bajorok kispadján a BL-ben.

#UCL | #FCBFCB



Barcelona 0 × 2 Bayern Munich | FULL GOAL Lewandowski.HD

🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/A0syxg8wet — Faster Goal #PEL (@goal_pel) September 14, 2021

#UCL | #FCBFCB



Barcelona 0 × 3 Bayern Munich | GOAL Lewandowski.HD

🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/wPdgw35pBL — Faster Goal #PEL (@goal_pel) September 14, 2021

Barcelona─Bayern München 0─3 (0─1)

gólszerzők: Müller (34.), Lewandowski (56., 85.)

További eredmények a 21:00-kor kezdődő mérkőzéseken:

Chelsea─Zenit 1─0

gólszerző: Lukaku (69.)

Dinamo Kijev─Benfica 0─0

Lille─Wolfsbug 0─0

Malmö─Juventus 0─3

gólszerzők: Alex Sandro (23.), Dybala (45.), Morata (45+1.)

Villarreal─Atalanta 2─2

gólszerzők: Trigueros (39.), Danjuma (73.) illetve Frauler (6.), Gosens (83.)

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona a hétvégén a Garandát látja vendégül, a katalánok sikere 1.24-szeres pénzt fizet.