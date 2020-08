BL: a Bayern könnyedén hozta a kötelezőt és jutott be a döntőbe

Annyit adott ki magából a , amennyi a sima sikerhez szükséges volt: győzött is a csapat és bejutott a fináléba.

Egyáltalán nem volt visszafogott a meccs elején a Lyon. A franciák bátran támadtak és az első igazán nagy helyzet is előttünk adódott, amikor a 4. percben Depay már csak Neuerrel állt szemben.

A 17. percben pedig Ekambi került ziccerbe, de kapufát lőtt.

Akár azt is gondolhattuk volna, hogy a Lyon most megszorongatja az előző körben a Barcelonát 8–2-re megsemmisítő Bayernt, de a 18. percben jött Serge Gnabry és 16-ról kilőtte a jobb felsőt.

A kapott góltól szét is esett a Lyon, amely ettől kezdve lényegében semmi veszélyt nem jelentett a német kapura. Ellenben Lewandowski igen: a lengyel kétszer is nagy helyzetbe került, de hibázott. Aztán amikor harmadik alkalommal is a kapu előtt találta magát, akkor is rontott, de Gnabry megoldotta helyette.

A második félidő hasonló volt az elsőhöz abban a tekintetben, hogy az 58. percben Ekambi került ziccerbe, de ezúttal nem a kapufát, hanem Neuert találta el. Erre válaszként nem jött bajor gól. A francia kapuba csak a 80. percben került a labda, de a csereként beállt Coutinho lesről volt ereményes. Meg aztán a 88. percben, amikor Lewandowski megszerezte a szokásos gólját – a kilencedik meccs volt ez a BL-ben sorozatban, amikor eredményes volt a lengyel.

Ezzel a Bayern simán hozta a kötelezőt és simán jutott be a döntőbe. Vasárnap a ellen játszik a német együttes – nagy meccs lesz.

OLYMPIQUE LYON (francia)–BAYERN MÜNCHEN (német) 0–3 (0–2)

Lisszabon, José Alvalade Stadion. Vezette: Antonio Mateu Lahoz (spanyol)

LYON: Lopes – Dubois (Tete, 67.), Denayer, Marcelo, Marcal (Cherki, 73.), Cornet – Caqueret, Bruno Guimaraes (Mendes, a szünetben), Aouar – Toko Ekambi, Depay (Moussa Dembélé, 58.). Vezetőedző: Rudi Garcia

BAYERN: Neuer – Kimmich, J. Boateng (Süle, a szünetben), Alaba, A. Davies – Goretzka (Pavard, 82.), Thiago (Tolisso, 82.) – Gnabry (Coutinho, 75.), T. Müller, Perisic (Coman, 63.) – Lewandowski. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Gnabry (18., 33.), Lewandowski (88.)