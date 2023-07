Biztató hírek érkeztek az agyvérzést kapott holland legenda állapotáról

Edwin van der Sar már kommunikál a környezetében lévőkkel.

Továbbra is stabil a pénteken agyvérzést kapott Edwin van der Sar állapota. Sőt, a hollandok korábbi világklasszis kapusa már kommunikál a körülötte lévő emberekkel, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy szükség lesz-e műtétre.

Mint megírtuk, az 52 esztendős Edwin van der Sar a horvátországi Splitben nyaralt, amikor agyvérzést kapott, mentőhelikopterrel szállították kórházba, s egyből az intenzív osztályra került. Sokan imádkoztak azért, hogy felépüljön az Ajax és a Manchester United korábbi holland válogatott kapusa – és úgy tűnik, imáik meghallgatásra találtak.

A 24sata.hr című horvát honlap megkereste a spliti kórházat, ahol Van der Sart ápolják, és – a Sportal szemléje szerint – az egészségügyi intézmény arról tájékoztatott, hogy a hálóőr állapota továbbra is stabil, sőt már kommunikál is a környezetében lévőkkel.

„Stabil az állapota, jelenleg is megfigyelés alatt áll. Az orvosaink úgy gondolják, hogy minden rendben lesz. Normálisan kommunikál, és már ki is fejezte a háláját azoknak, akik törődnek az egészségével. Hiszünk benne, hogy nem lesz szükség műtétre. Ha mégis – de erről egyelőre nincs szó –, akkor azt minden bizonnyal Splitben is el tudják majd végezni” – írta közleményében a kórház.

A Sportal cikkében arra emlékeztetett, hogy Van der Sar az elmúlt években az Ajax ügyvezető igazgatójaként dolgozott, az előző szezon végén az utóbbi időszak eredménytelen szereplése miatt mondott le posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy pihenésre van szüksége.