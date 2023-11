Bíróverésért egy negyedszázadra eltiltották a magyar futballistát

Bognár Pál 71 évesen léphet újra pályára – a játékos ígéri: ha jó állapotban lesz, akkor megteszi.

25 éves, 2048-ig szóló eltiltást kapott a Bács-Kiskun vármegyei Bácsborsód SK kapusa, akit a Katymári FC elleni, október 21-i, félbeszakadt bajnoki meccsen állított ki Fehérvári Patrik játékvezető.

„25 év eltiltás minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől (2023.10.21.–2048.10.21.)” – áll a Bács-Kiskun Vármegyei Fegyelmi bizottság határozatában a megyei III. osztályban szereplő Bácsborsód SK 46 éves játékosa, Bognár Pál neve mellett.

A labdarúgót október 21-én, a Katymári FC elleni, idegenbeli bajnoki 77. percében állították ki, amely után a Bácsborsód SK 1–0-s vezetésénél félbe is szakadt a meccs. A három pontot, 3–0-s végeredménnyel végül a hazai csapatnak ítélte oda a fegyelmi bizottság.

A mérkőzésen kapusként szereplő, de egyébként a mezőnyben játszó Bognár a Sportálnak elismerte, egy vitatott eset után megütötte Fehérvári Patrik játékvezetőt, aki rendőrt is hívott , majd a kórházban látleletet vetett nyolc napon belül gyógyuló sérüléséről, amit csatolt a játékvezetői jelentéséhez – ennek lett az eredménye a 25 éves eltiltás.

„Volt egy eset a 77. percben, amikor a hazai csatár és a mi védőnk ütközött” – elevenítette fel az eseményeket Czifra Gábor, a Bácsborsód elnöke:

„Nagy kiabálás lett belőle, a bíró le is fújta, az ellenfél támadója pedig szerencsére felkelt a földről. Közben az asszisztens jelezte, hogy les volt, amire a bíró azt mondta, hogy ő nem tudja, mi történt, labdaejtés következik. A hazai játékos meg annyit mondott a sporinak, hogy ez hogy a francba – vagy valami ehhez nagyon hasonló szót használt – lehetett les. Ekkor Bognár Pál – aki amúgy nem is kapus és már nem is nagyon focizik, csak kisegítette a csapatot, mert a meccs előtt megsérült a kapusunk – kijött az esethez és megkérdezte, hogy miért nem kap sárgát a hazai játékos. Lapot Bognár Pál kapott, majd a bíró annyit mondott neki, hogy ha még egy szót szól, akkor mehet zuhanyozni.”

Maga vészkapus így emlékszik a folytatásra:

„Azt válaszoltam a bírónak, hogy akkor te is jössz… Erre megkaptam a piros lapot, és be kell látni, elborult az agyam. Mondtam neki néhány keresetlen szót és mentem felé. Ekkor lefogott két csapattársam, hogy ne legyen baj, ám a bíró gúnyos mosollyal félbeszakította a meccset. Ekkor is mondtam néhány olyan szót, amit most nem idéznék, félrelöktem a csapattársaimat és ledurrantottam a bírónak egy fülest.”

Ebből lett a negyedszázadra szóló eltiltás.

Bognár Pál idén ünnepelte a 46. születésnapját, vagyis 71 esztendősen térhetne vissza a labdarúgásba.

„Ha jó állapotban leszek, akkor még pályára lépek” – mondta erre Bognár Pál.

A futballista és a klub is fellebbez a döntés ellen.

„Felhívtam a fegyelmi bizottság elnökét, és csak nevettem, amikor elmondta, hogy mi a döntés. Elmondta, hogy a spori rendőrt hívott, akik hivatalból értesítették a mentőket, akik a helyszínen megvizsgálták, de akkor azt mondta, hogy nincs semmi baja. Hazafelé aztán bement a kórházba látletet vetetni, és megállapították, hogy van egy duzzanat és egy véraláfutás a fején, de nyolc napon belül gyógyul. Ezt a kórlapot csatolta a jelentés mellé, és ezért…” – fűzte hozzá a labdarúgó.

Mint ismeretes,a tavaszi szezonban a játékvezető bántalmazásáért az NB III-as BKV Előre középpályása, Busai Attila kapott többéves eltiltást a Kisvárda II elleni mérkőzés után – ő azonban megúszta hattal...