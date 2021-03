Bild: Szoboszlai rehabilitációja hosszú lesz, kihagyhatja az EB-t – reagált a menedzsment!

Szoboszlai Dominik nagy reményekkel igazolt a Leipzighez, ám egy combközelítő-probléma miatt még egyáltalán nem lépett pályára - a BILD információi szerint az idei szezonban ez már nem is fog megvalósulni és ezt egy ideje már a klubon belül is tudják.

"Abszolút nem tudom megjósolni, hogy mikor játszhat" - nyilatkozta legutóbb Szoboszlai edzője, Julian Nagelsmann.

Szoboszlai 90 napja nem áll újdonsült klubja rendelkezésre, legutóbb december 20-án, a Wolfsberger elleni 2-3-mas győzelem alkalmával lépett pályára a Salzburgban - elmondása szerint már akkor, valamint a korábbi meccseken is csak fájdalomcsillapítókkal tudta vállalni a játékot.

A lipcseiek eleinte arra számítottak, hogy februárban ismét a csapattal edzhet, valamint akár a Liverpool elleni mérkőzésen is ott lehet az egyik legfelkapottabb európai tehetség. Ez nem így lett és Szoboszlai mihamarabbi visszatérése is kizárt - Helge Riepenhof, a Leipzig orvosa szerint teljesen fel kell építeni a 20 milliós srácot és erre akár a nyara is rámehet, ami sajnos azt jelenti, hogy az EB-n sem lehet ott Szoboszlai. Hosszútávon, jövője szempontjából viszont ez tűnik az egyetlen helyes megoldásnak... állítják.

A német „Blikk” információival szemben úgy tudjuk, hogy a helyzet korántsem ilyen súlyos, sőt Szoboszlai hamarosan bemutatkozhat a német élvonalban is.

Cikkünk megjelenése után Szoboszlai Dominik menedzsmentje közleményt adott ki.

UPDATE:

A sajtóban egyre gyakrabban megjelenő, Szoboszlai Dominik sérülésével és lehetséges visszatérésével kapcsolatos hírekre reagálva az alábbiakat szeretnénk közölni. Dominik kezelése megfelelő ütemben halad, azonban a sérülés helye es jellege miatt fokozott türelemre van szükség. Előreláthatóan májusban már teljes értékű munkát végezhet a csapatával és készülhet az Európa Bajnokságra is. A továbbiakban is folyamatosan tájékoztatni fogjuk a közvéleményt Szoboszlai Dominik állapotának alakulásáról.”

