Bezár az Álmok Színháza? Elhagyhatja legendás stadionját a Manchester United

Sir Jim Ratcliffe egy új stadion létesítését részesíti előnyben az Old Trafford újjáépítése helyett.

A Manchester United a hivatalos honlapján jelentette be, hogy létrehozott egy stadionfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportot.

Az ESPN beszámolja szerint a testület tagja mások mellett Gary Neville, a Vörös Ördögök egykori játékosa, csapatkapitánya, Andy Burnham, Manchester polgármestere, valamint Sara Todd, Trafford városkerület önkormányzatának ügyvezetője. A grémium elnöki tisztét a Nemzetközi Atlétikai Szövetség élén álló Sebastian Coe látja el, aki 2012-ben a londoni olimpia szervezőbizottságát vezette.

A legnagyobb kérdés az, hogy a régi stadiont újítják fel és bővítik vagy egy teljesen újat építenek mellette.

A legendás, az Álmok Színházának is becézett Old Trafford 1909-ben épült, többször esett át bővítésen és felújtáson, befogadóképessége valamivel több mint 74 ezer fő.

Az ESPN-nek nyilatkozó forrás szerint az új társtulajdonos, Sir Jim Ratcliffe inkább egy új, nemzetközi mérkőzések és kiemelt döntők rendezésére is alkalmas, 90 ezer férőhelyes stadion építése felé hajlik, ahelyett, hogy a meglévőbe fektetne be.

„Ez egy jelentős regenerációs projekt lehet Manchester azon területén, amely kulcsszerepet játszott a brit ipartörténetben, de ma új befektetésekre van szükség ahhoz, hogy újra virágozzon” – mondta Ratcliffe a munkacsoport pénteki bemutatásakor.

„Anglia északnyugati részén nagyobb a patinás futballklubok koncentrációja, mint bárhol máshol a világon, de nincs a Wembleyhez, a Nou Camphoz vagy a Bernabéuhoz hasonló stadionunk. Ezen önmagunktól nem fogunk tudni változtatni, ezért olyan fontos ez a munkacsoport, hogy segítsen megragadni ezt az évszázadonként egyszer adódó lehetőséget” – tette hozzá.

Az egyik szempont, amit a munkacsoport megvizsgál, az, hogy a klub hogyan fogja fizetni a projektet.

Egy forrás azt nyilatkozta az ESPN-nek, hogy a United finanszírozhatná az Old Trafford szakaszos átépítését, de egy teljesen új stadionhoz, amely akár 2 milliárd fontba is kerülhet, külső befektetésre lenne szükség.

„Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy több száz meccset játszhattam az Old Traffordon, és senki sem veheti el ezeket a csodálatos emlékeket” – mondta Neville:

„Az Old Trafford azonban története során fejlődött, és nyilvánvaló, hogy egy olyan ponton vagyunk, ahol ismét változnia kell ahhoz, hogy a Manchester United világszínvonalú stadionnal rendelkezzen, amely megfelel a világ legnagyobb klubjának. Bár a legjobbat akarom a Manchester Unitednek, ugyanezt akarom a környező közösségnek is. Az Old Traffordnak olyan stadionnak kell lennie, amelyre egész Manchester és vonzáskörzete büszke lehet, és katalizátora lehet a fenntartható, összetartó növekedésnek a város túl sokáig elhanyagolt területén”.