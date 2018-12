Betegen is klasszis teljesítményt nyújtott a Liverpool védője

Jürgen Klopp is méltatta a holland játékost.

A Liverpool péntek este 2-0-ra nyert a Wolverhampton otthonában a Premier League 18. fordulójának nyitómeccsén, így biztossá vált, hogy Jürgen Klopp csapata a tabella élén tölti a karácsonyt.

A győzelemben kulcsszerepe volt Virgil van Dijknak is, aki nem csak a Vörösök második gólját szerezte, de a saját kapuja előtt is fantasztikus teljesítményt mutatott be.

A holland középhátvéd ráadásul úgy tudott klasszis szinten játszani, hogy betegen kellett pályára lépnie.

- Ez egy kemény nap volt számomra. Kissé megfáztam, úgyhogy nem voltam százszázalékos állapotban. Az ilyen esték nagyon fontosak számunkra, ez a győzelem pedig egy rendkívül fontos lépés- mondta a meccs lefújását követően Van Dujk a Sky Sportsnak.

Jürgen Klopp a mérkőzést követően szintén kiemelte Van Dijk teljesítményét, de természetesen a többi játékosát is méltatta.

A cikk lejjebb folytatódik

- Nincs problémám azzal, ha egyéni teljesítményekről kell beszélni, a múltben ezt rendszeresen megtettük. Virgil most jó formában van, és mivel az ő játéka nagyon fontos számunkra, ezért remélem, hogy így is marad. Nagyon kedvelem őt, de az előtte játszó Fabinho és Henderson rengeteget dolgoztak azért, hogy a védőknek könnyebb dolguk legyen. Dejan Lovren számára nem sikerült jól a felkészülés, de most ismét rendszeresen játszik. Nyertünk, megérdemeltük, és ebben Virgilnek nagy szerepe volt - nyilatkozta a Liverpool mestere.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!