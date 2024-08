Beszélt a magyar válogatottságról Dárdai Pál legtehetségesebbnek tartott fia, aki német színekben lett Európa-bajnok

„Ha eljön az ideje, dönteni fogok”.

„Ha eljön az ideje, dönteni fogok” – mondta a magyar válogatottságról a 18 éves Dárdai Bence, aki Németország színeiben lett korosztályos Európa-bajnok.

Mint ismert, Dárdai Bence még az előző szezon közben szerződött a másodosztályú Hertha BSC-től az élvonalbeli VfL Wolfsburghoz. A korábbi magyar szövetségi kapitány, illetve a berliniek előző edzője, Dárdai Pál legkisebb – egyben „közfelkiáltással” legtehetségesebbnek tartott, Németország színeiben korosztályos Európa-bajnok – fia új csapata honlapjának adott bemutatkozó interjút.

A 18 éves támadó elmondása szerint édesapja mindhármukat tehetségesnek tartja – a már magyar válogatott Palkó és Márton a fivére – és nagyon büszke arra, hogy mindhárman fociznak.

„Nálunk minden a fociról szólt – legyen az a kertben vagy a házban. Általában a bátyáimmal játszottam, és eleinte gyakran veszítettem, mert ők nagyobbak voltak. De ez is növelte a kitartásomat, mindig nyerni akartam. Nagyon nehéz volt természetesen elhagyni Berlint, sok évet játszottam ott, de itt volt az ideje, hogy új útra lépjek. Ezt az utat most itt, a VfL-nél találtam meg. Az első napok és most már az első hetek is nagyszerűek voltak. Tényleg jól érzem magam itt” – fogalmazott Dárdai Bence.

„Sok jó beszélgetést folytattam a vezetőséggel, és azonnal nagyon jó benyomást kaptam a klubról és az infrastruktúrájáról – például a edzőpályákról. Mindez jó kilátásokat mutatott az elkövetkező évekre, így viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy Wolfsburg egy nagyon jó lehetőség. A családom közelsége is szerepet játszott; Berlin csak 50 perc vonattal. Tulajdonképpen mindenki a családban azt akarta, hogy maradjak a Herthánál, ami érthető. Ez a hazai klub, és még a Dárdai nevet is viselem. Az apám ott játszott és edző is volt ott, de én másképp gondolkodom, ezért döntöttem így” – tette hozzá.

A támadó középpályás a felnőtt válogatottságról és Magyarországról is beszélt.

„Még van egy kis időm döntést hozni a felnőttválogatottról, még fiatal vagyok, és sokáig játszhatok U-válogatottakban. Ha eljön az ideje, dönteni fogok az egyik vagy másik lehetőség mellett” – hangsúlyozta.

Dárdai Bence a lehetséges Bundesliga-debütálásra is kitért.

„Az edzőtábor nagyon nagy élmény volt, a feltételek nagyon jók voltak. Persze a felkészülés alatt minden nagyon fárasztó, ami normális. Örülök, hogy hamarosan elkezdődik a szezon, szeretném élvezni a focit. Úgy gondolom, hogy ezt is látni fogják. Elsősorban természetesen szeretnék egészséges maradni, ez nagyon fontos számomra. Emellett szeretnék minél többet játszani, remélem, hogy ez majd Bundesliga-perceket eredményez, de nem stresszelem magam, hanem egyszerűen szeretném a játékot élvezni” – fogalmazott.