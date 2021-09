Beszélgetni hívta Dárdai Pát a Hertha igazgatója

Tippelj a magyar–angol világbajnoki-selejtezőre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá, magyarok!

Fredi Bobic, a Hertha BSC nyáron kinevezett új igazgatója nem volt boldog, amikor Dárdai Pál legutóbb arról beszélt, hogy akár távozhat is a berlini kispadról, mert szerinte a klub már rég óta egy nagy edzőt keres és ő csak segít, de szívesen átadja a helyét másnak.

„Szükségtelen volt az érzelmi kitörése, nem örültem neki – mondta a Kickernek Bobic. – De már minden a legnagyobb rendben van, csak előre nézünk, nem azzal foglalkozunk, hogy mi volt korábban. Az érzelmek sosem kerülhetnek fölénybe. Hosszasan beszélgettünk Pállal, világosan elmondtam neki, hogy másképp, pozotívabban kell cselekednie, mert ez a nyilatkozat nem volt előnyös a Hertha számára.”

A klubvezető ezzel együtt azt is tisztázta, hogy a klub nem keres új edzőt.

„Szó sincs erről. A közös alkotásról szól minden. Elindultunk egy úton és van, amikor mindig együtt járunk, de Pál most egy kicsit elgyengült és az érzelmeire hallgatva cselekedett. Azt mondta, hogy sajnálja. Természetesen ideges volt az átigazolási piac zárása miatt is. Vasárnap nehéz helyzetben voltunk és nem volt szükségünk erre az egészre. Aztán őszintén átbeszéltünk mindent és látom rajta, hogy elégedett a csapattal, Néha az ember kimutathatja a gyengeségeit, de innen is gyorsan tovább kell lépni. Szeretném látni az együttesen a pozitivitást és az edző karizmáját.”

A Hertha három meccs után pont nélkül utolsó helyen áll a bajnokságban.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Unibet szerint a Bundesliga edzői közül Dárdai Pál távozik leghamarabb a kispadról, a magyar edző leváltására fogadók kétszeres pénzt nyerhetnek.