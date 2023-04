Bernardo Silva szerint a Real Madrid sem állíthatja meg a Manchester Cityt

Győzelemről győzelemre építi önbizalmát az angol együttes.

„Nagyon magabiztosan teljesítünk, minden versenysorozatban jó esélyünk lehet a végső győzelemre” – hangsúlyozta Bernardo Silva, a Manchester City portugál középpályása.

Amint arról korábban már beszámoltunk, a Manchester City idegenben is megőrizte a Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharc első meccsén szerzett háromgólos előnyét, miután az első félidőben tizenegyest hibázó Erling Haaland a másodikban már könyörtelenül kihasználta a müncheni védelem megingását, Joshua Kimmich hajrában értékesített büntetője pedig csak szépségtapaszt jelentett a Bayernnek.

„Februárig szenvedtünk, nem voltunk jó formában. Most viszont nagyon magabiztosan teljesítünk. Úgy érezzük, minden versenysorozatban jó esélyünk lehet a végső győzelemre. Most az idény azon pontján vagyunk, amikor egy rossz teljesítmény is elég lehet ahhoz, hogy elbúcsúzzunk egy sorozattól. Nagyon nehéz dolgunk lesz, de mindent megteszünk a lehetséges trófeákért. Győzelemről győzelemre építjük az önbizalmunkat, ez rendkívül fontos, hogy így is maradjon” – mondta Bernardo Silva, a City játékosa az nso.hu szemléje szerint.

„Erling Haaland különleges játékos, ilyen típusú csatárunk nem volt a múltban. Nincs szüksége sok labdaérintésre. Nyolcvanöt percen keresztül olyan, mintha pályán se lenne, aztán egy érintésből gólt lő. Magabiztossá tesz minket, hogy ilyen támadónk van elöl. Ebben a pillanatban nagyon magabiztosak vagyunk. Azt hiszem, továbbjutunk a Real Madrid ellen!” – zárta gondolatait a portugál játékos.

Joshua Kimmich, a Bayern München csapatkapitánya arról beszélt, idegesítő, hogy a nagy helyzetek után nem szerezték meg a vezetést.

„Kíváncsi vagyok, hogyan alakult volna abban az esetben a mérkőzés, ha 1–0-ra vezetünk a félidőben. A 180 percből 20-30-at nem játszottunk jól. Nem hiszem, hogy csodára lett volna szükségünk, megvoltak a helyzeteink” – morfondírozott Kimmich.

A müncheni együttest irányító Thomas Tuchel szerint az a pici plusz ezúttal hiányzott a csapatából.

„Ma is pariban voltunk a Cityvel, még inkább, mint Manchesterben. Ám a múlt héthez hasonlóan, ezúttal sem volt szerencsénk. Elégedett vagyok a csapat játékával” – nyilatkozta a Bayern edzője.

A Manchester City a címvédő Real Madriddal csap össze májusban a BL-elődöntőben.

