Bennmaradtak, maradhatnak – Horváth és Waltner is folytathatja

Horváth Ferenc és Waltner Róbert is elérte a kitűzött cél, a következő szezonban is bizonyíthatnak.

Úgy tűnik, hogy Zalaegerszegen és Kispesten is jól döntöttek, amikor szezon közben váltottak a kispadon. Mindkét együttesen volt feladata a „meneküljünk a kiesés elől” című játékban, de végül a Honvéd és a ZTE is meghosszabbította élvonalbeli tagságát. A jó munka, pedig meghozza gyümölcsét! Horváth Ferenc és Waltner Róbert is folytathatja a megkezdett munkát.

Waltner Róbert nemzeti ünnepünkön, március 15-én vette át a zalaegerszegi kispadot, a csapat pedig elindult felfelé, legutóbbi hat meccsén tizenegy pontot gyűjtött a ZTE, és kiharcolta a bennmaradást. Waltner pedig már a jövőt is tervezheti: szerdán jelentette be a zalaegerszegi vezetés, hogy 1+1 éves szerződést kötött a trénerrel, aki így nyilatkozott a klub honlapjának: „Nagyon boldog vagyok, hogy folytathatom az elkezdett munkát. Szeretnék bizonyítani és további sikereket elérni a szeretett csapatommal.”

Hasonló a helyzet Kispesten is, Horváth Ferenc egy hónappal korábban, február 15-én ült le a Honvéd kispadjára, mely akkor a 11., kieső helyen tanyázott. Egy fordulóval a bajnokság vége előtt azonban eldőlt, nem az NBII-re kell készülni a nyáron a XIX. kerületben. És Horváth Ferenc is folytathatja a munkát, szerdán közölte a Honvéd vezetése a következő szezonban is a korábbi válogatott csatár dirigál majd, aki úgy érzi, jó helyen van: „Értékelni kell ezt az időszakot, hogy még véletlenül se történhessen meg még egyszer az, amit most átéltünk. Mindig is azt gondoltam, hogy az embernek szüksége van a gyökereire, főleg nekem, aki elég sokat utazott életében és elég sok helyen megfordult. Úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, meg tudok tenni mindent azért, hogy ez a klub sikeres legyen. Ésszel és szívvel is.”

