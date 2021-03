Benítez elárulta, hogy hol akar visszatérni a kispadra

Az angol Premier League valamelyik együttesét irányítaná a jövőben Rafael Benítez, aki januárban 18 hónap után hagyta el a kínai Talien Pro labdarúgócsapatát.

A 60 éves spanyol edző kiemelte: amennyiben lehetősége lesz választani, akkor Anglia egyértelműen elsőbbséget élvez, hiszen kedveli a PL-t és a családja is ott él.

„Amennyiben ez nem lehetséges, akkor is szeretnék Európában maradni, de Spanyolországban nehézen tudnék elhelyezkedni, illetve Olaszországban és Németországban sem lenne könnyű. Franciaország is szóba jöhetne, miután beszélem a nyelvet” – nyilatkozta. Hozzátette: Spanyolországban kevés pénzük van a kluboknak ahhoz, hogy versenyezzenek a Real Madriddal és a Barcelonával, míg Anglia azért is élvez nála prioritást, mert ott több versenyképes együttes található.

„Amennyiben megfelelő ajánlatot kapok Angliában, akár már holnap munkába tudnék állni. Jelenleg azonban nincs ilyen, ezért várnom kell a megfelelő lehetőségre. De azért nem szeretnék csapat nélkül maradni” – mondta.

A brit sajtó a napokban már hírbe hozta Benítezt a skót bajnoki aranyéremről kilenc év után lemaradó Celtic együttesével, de a spanyol szakember ezt nem kommentálta, csupán ismételte önmagát: angol csapatnál akar dolgozni.

Benítez korábban olyan kluboknál dolgozott, mint a Valencia, a Liverpool, az Internazionale, a Chelsea, a Napoli és a Real Madrid. A Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligáját, a Valenciával 2004-ben UEFA Kupát, az Interrel 2010-ben klubvilágbajnokságot, a Chelsea-vel 2013-ban Európa-ligát nyert.

