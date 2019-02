Bemutatkozhat a brazil válogatottban a Real Madrid játékosa

Újabb lépcsőfokot ugorhat meg a brazil tinédzser.

Habár tegnap kiesett a Spanyol Kupából a Barcelona elleni vereséget követően a Real Madrid, a blancók játékosának van oka az örömre.

A mindösszesen csak 18 éves Vinicius ugyanis meghívást kapott Titétől, a brazil válogatott szövetségi kapitányától.

A brazilok márciusban Csehország és Panama ellen játszanak felkészülési mérkőzéseket.

Habár a korosztályos válogatottakban már 29 alkalommal szerepelt - U15, U17, U20 -, ezeken pedig 23 gólt is szerzett, de a felnőtt csapatban most mutatkozhatna be először.

Emellett a Real-ban is jól alakul a sorsa, hiszen Solari érkezésével egyre több lehetőséget kap, azonban a gólokkal még adós.

Ez tegnap, a Barca ellen is megbosszulta magát, hiszen Viniciusnak az első félidőben legalább 3 olyan gólszerzési lehetősége volt, amellyel el is dönthette volna a párharcot, azonban egyik alkalommal sem járt sikerrel.

