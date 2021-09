Bellingham „rendszeresen beszél Sanchóval a Manchester Unitedről”

A Dortmund középpályása a hírek szerint egyre többet beszél egykori társával a Unitedről, miközben a jövőjéről gondolkozik.

Az Independent szerint Jude Bellingham, a Borussia Dortmund középpályása folyamatosan kapcsolatban van Jadon Sanchóval, állítólag rendszeresen szóba kerül közöttük, hogy ismét együtt futballozzanak, csak ezúttal már Manchesterben.

Bellingham mielőtt Dortmundba igazolt volna, közel állt ahhoz, hogy a United játékosa legyen, 2020 nyarán azonban a németországi lehetőséget, és a Bundesligát választotta. Az Independent úgy tudja, Bellingham korábbi csapattársát, Jadon Sanchót folyamatosan kérdezgeti a Vörös Ördögökről, a klub kultúrájáról, az azt körülvevő miliőről.

Bellingham 2020 nyarán nem került ki a Manchester United látóköréből, most is, mint lehetséges célpontot emlegetik. A fiatal angol válogatottat pedig egyre inkább foglalkoztatja a váltás lehetősége, a fentiek tükrében pedig nem is lenne meglepő, ha követné egykori társát.

