Belga középpályás a Ferencváros negyedik nyári szerzeménye – HIVATALOS!

Philippe Rommens a holland élvonal meglepetéscsapatától érkezett.

A bajnok Ferencváros labdarúgócsapata szerződtette a belga Philippe Rommenst.

A zöld-fehérek honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a 26 esztendős középpályás a holland élvonalban szereplő Go Ahead Eaglestől érkezett a Népligetbe.





„Philippe nagyszerű szezont zárt a holland élvonal meglepetéscsapatában, személyében egy nagy munkabírású, komplex középpályást igazoltunk. Biztos vagyok benne, hogy olyan képességet és minőséget hoz, amit jól tudunk majd kamatoztatni a szezon során” – mondta az új játékosról Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.

A sportvezető kiemelte, Rommens és a vezetőedző, Pascal Jansen ismeri egymást, így a játékos tudja, a szakember mit vár el tőle, a tréner pedig tisztában van azzal, a középpályás mire képes a pályán.

A most 26 éves belga középpályás a a KFC Ranst együttesében ismerkedett meg a labdarúgással, majd az 1906-ban alapított Lierse SK-ban pallérozódott. Ezt követően a 25-szörös holland bajnok PSV Eindhovenhez került 2006-ban. A PSV akadémiáján közel tíz évet töltött, meghatározó alakja volt az U19-es és az U21-es csapatnak is, előbbivel az UEFA Ifjúsági Ligában is pályára lépett.

2018-ban hagyta el a PSV akadémiáját, amikor a holland másodosztályan szereplő TOP Oss játékosa lett. Három év alatt 87 mérkőzésen lépett pályára, melyeken 17 gólig és öt gólpasszig jutott.

2021-ben igazolt a négyszeres holland bajnok Go Ahead Eagles csapatához. Az élvonalbeli cspatban 94 mérkőzést játszott, 11 góllal és 14 gólpasszal segítette csapatát.

„Tudtuk, hogy a Fradi egy nagy európai klub, nemzetközi kupameccseket is játszik, amelyeket már nagyon várok. Ez Magyarország legnagyobb klubja, amely trófeákért játszik, és ez az, amit minden játékos szeretne átélni” – nyilatkozta Rommens a Fradi Médiának, majd Pascal Jansenről is beszélt: „Pascal Jansennel mindig nagyon jó kapcsolatom volt. Két-három évet dolgoztunk együtt. Tudja, mire vagyok képes a pályán. Én pedig nagyon kedvelem, mint edzőt. Mindig segített nekem, amikor a PSV-nél voltam. Amikor azt mondta, hogy nagyon szeretne engem leigazolni, nem volt kérdés, gyorsan jöttem.”

A belga középpályás arra is kitért, hogy nyolcas pozícióban szeret legjobban játszani. A játékos pénteken repül az edzőtáborba, ahol találkozik a csapattársaival és felkészül a következő idényre.

Rommens a ghánai Isaac Pappoe és az egyaránt brazil Raul Gustavo, illetve Kady Borges után a negyedik nyári érkezője a BL-selejtezőre készülő zöld-fehéreknek.