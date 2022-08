Beleállt a magyar támadóba a svájci csapat legendája – erős kritikát kapott Szalai

Erni Maissen szerint Szalai Ádám lassú és merev, így nem lehet sikeres a svájci élvonalban.

Az új idényben eddig nem úgy alakul a Basel sorsa, ahogy azt a klub a felkészülési időszakban eltervezhette, hiszen történelme legrosszabb szezonkezdetén van túl. Ennek okát leginkább a gárda gólképtelenségében látják Svájcban, hiszen négy mérkőzésen csak két gólt jegyeztek, a tabellán pedig csak a nyolcadik helyen állnak a tíz csapatos bajnokságban.

A Basel-legenda Erni Maissen – aki 13 évig erősítette a klubot, amely alatt két bajnoki címet is ünnepelhetett – nem is finomkodott, keményen beleállt a csapat játékosaiba, többek között Szalai Ádámba is. Elmondta, a gárdának sok jó csatára van, de mindannyian nagyjából egyforma stílust képviselnek. Ha van hely tudnak érvényesülni, de szorult helyzetben elkapkodják a helyzeteket. "Lassan láthatjuk, hogy ez egyszerűen nem elég" – mondta a magyar válogatott támadóról Maissen. Hozzá tette, Szalai nagyon lassú, merev, ezért nem lehet sikeres a svájci élvonalban. A megoldás erre a klublegenda szerint ha "a megfelelő időben a megfelelő helyre állna, de ezt sem teszi."

Erni Maissen azt is elmondta, más "topjátékost" kellett volna igazolnia a Baselnek, de muszáj beérnie azzal, amije van.

