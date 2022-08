Két oldalról közelítette meg az AS Roma–Sahtar Doneck jótékonysági mérkőzést José Mourinho, a rómaiak trénere.

Az AS Roma augusztus 7-én jótékonysági mérkőzésen lépett pályára az ukrán Sahtar Doneck ellen, amelyet 5–0-ra az olasz együttes nyert meg. A találkozót követően José Mourinho, a rómaiak trénere nyilatkozott az ukrán együttes hivatalos YouTube-csatornájának.

„Két szemszögből nézhetjük ezt a mérkőzést: az egyik a futball, a másik pedig az emberség szempontja. Nagyszerű volt ez a találkozó, hiszen az új idény kezdete ellene nagyszerű felkészülést jelentett nekünk. Emellett a stadionban lévő emberek megmutatták, hogy mennyien támogatják a nehéz pillanatokat átélő Ukrajnát. Az emberek emiatt és a labdarúgás miatt látogattak ki a mai találkozóra" – mondta José Mourinho a mérkőzést követően.

Hozzátette, korábban sosem játszott a Sahtar ellen, így külön öröm volt ez számára, s bár az ukrán együttes több fontos játékosát is elveszítette ennek ellenére is jó és szép játékot játszottak. José Mourinho arról is beszélt, nagy ereje van a futballnak, amely képes megmutatni az egész világnak az emberek érzéseit, a közel 65 000 néző pedig egytől egyig átérezte, átérzi az ukránok helyzetét. „Nem tudok mit üzenni az ukránoknak. Tudjuk, hogy mit szeretnének, mi is ezt szeretnénk, hogy boldogság és béke legyen. Reméljük, hogy az ország fiataljai minél hamarabb és minél többet mosolyoghatnak majd."

