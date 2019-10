Bekerül a Guinness Rekordok Könyvébe a Liverpool védője

Komoly elismerésben részesül az angol focista.

Érdekes kitüntetésben részesül Trent Alexander-Arnold, a fiatal hátvédje.

A Vörösök 21 éves játékosa ugyanis bekerült a 2020-as Guinness rekordok könyvébe az elmúlt idénybeli szereplése miatt.

A fiatal védő nem kevesebb mint 12 gólpasszt osztott ki a 2018/19-es szezonban a Premier League-ben, amelyre nem került sor korábban ugyanilyen poszton futballozó játékostól.

- Ez egy komoly megtiszteltetés, és büszkeséggel tölt el engem és a családomat is.

Nekem mindn meccsen az a célom, hogy ne csak a védőmunkámat lássam el, hanem előre játszva segítsem is a csapattársaimat.

Nélkülük nem is sikerült volna ezt a rekordot elérnem. Remélem, hogy pár évig nem is dönti meg senki - mondta el a játékos a The Mirrornak.

De nem csak a Pool focistája kerül be a rekorderek közé, hanem Kylian Mbappé, a sztárja is, aki legfiatalbbként került jelölésre az Aranylabdára, valamint Joao Felix ugyancsak, hiszen az Atleti tinédzsere ért el ilyen fiatalon mesterhármast az Európa-ligában.

Mellettük még Leo Messi is a kitüntetettek közé került azzal, hogy a legtöbb találatot szerezte a La Liga történetében.

