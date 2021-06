Bejelentették, melyik csatorna közvetíti jövőre a BL-meccseket

Nyerj 35 millió forintot rossz tippekkel az Unibet Eb-játékán! Regisztrálj most!

A 2021-22-es szezontól visszatér a Sport TV-re a Bajnokok Ligája és az olasz bajnokság is, a csatornát üzemeltető AMC Networks International – Central and Northern Europe ugyanis megállapodott az UEFA-val és a Serie A-val a közvetítési jogokról – jelentette be a Sport TV.

A csatornákra 2018 után visszakerülő UEFA Bajnokok Ligája vitathatatlanul a legrangosabb klubfutballsorozat a világon, és a lebonyolítási rendszernek köszönhetően fordulónként összesen akár nyolc BL-mérkőzést is élőben tud közvetíteni a Sport1, illetve a Sport2 (kedden és szerdán 4-4-et).

A Serie A 12 esztendő után lesz újra látható a Sport TV-n. Az olasz foci megszerzése érdekében pedig a csatorna lemondott a Bundesliga-jogokról, abban bízva, hogy a hétvégi nézettség emelkedik az új jog bevezetésével – áll a közleményben.

A német foci esetében megszokott hat élő közvetítés helyett Olaszországból immár nyolc (de ha elfogadják az új időrendet, akkor tíz) találkozó is képernyőre kerülhet egy hétvége alatt.

A Serie A összecsapásai mellett a Coppa Italiával lesz a következő időszakban teljes az olasz csomag, és a jól megszokott tartalmak sem hiányozhatnak majd a programkínálatból, így például a vb-selejtezők és a Nemzetek Ligája mérkőzései.

