Bejelentette visszavonulását a spanyolok világ- és európa-bajnok játékosa

Magyar idő szerint szerda reggel sajtótájékoztatón jelentette be visszavonulását David Villa.

A jelenleg a japán bajnokságban focizó gólvágó hamarosan, december elején 38 éves lesz, és most úgy döntött, hogy nincs tovább.

Villa egy bő évtizeddel ezelőtt élte fénykorát, hiszen 2008-ban európa-bajnok lett, majd 2010-ben a világbajnoki címet is elhódította a spanyol válogatottal.

Ekkor igazolt a Valenciától a Barcelonához, amelyet követően az , a New York City FC, a Melbourne City és a Vissel Kobe következett a sorban.

A mostani együttesében együtt focizik többek közt Andres Iniestával és Lukas Podolskival, szerződése pedig a jövő év elején jár le, amelyet követően David Villa már nem folytatja tovább az aktív labdarúgást.

David Villa has confirmed he'll retire at the end of the J1 League season 😢



Here's every goal he's scored in 2019 😍 pic.twitter.com/eKtwhnpsND