Az NB I tavalyi szezonjának gólkirálya az első gólja után vasárnap az első dupláját is megszerezte Dél-Koreában.

A legutóbbi remek mérkőzése után Ádám Martin vasárnap délután két góllal vette ki a részét az Ulsan Hyundai 0-1-ről való fordításából a Gimcheon Sangmu ellen a K-League-eben.

A magyar válogatott támadója legutóbb gólt és gólpasszt jegyzett, ezúttal pedig az első félidő végén kiegyenlítette, a második játékrész elején megfordította listavezető csapata aktuális bajnoki mérkőzését. Ádám mindkét gólját fejjel szerezte, így három meccsről három találattal bír a koreai pontvadászatban.

A 27 esztendős csatár 32 pályára lépés alatt 31 gólt szerzett a magyar bajnokság 2021-2022-es idényében, így óhatatlanul megnövekedett a nemzetközi érdeklődés az irányába, melyet a közelmúltban adott interjújában a menedzsere is megerősített. A magyar válogatottban is debütáló csatár iránt állítólag Angliából, Olaszországból, Lengyelországból és az Egyesült Államokból is akadt érdeklődő, végül a koreaiakhoz igazolt.

Az Ulsan kétszeres ázsiai BL-győztesnek mondhatja magát, miután 2012-ben és 2020-ban nyerte meg a sorozatot.

Gimcheon Sangmu - Ulsan Hyundai 1-2 (1-1)

Gólszerzők: Kim Joon-Beom (36.), ill. Ádám (45., 49.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.