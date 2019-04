Befejezi pályafutását a Manchester United korábbi játékosa

Kedden délután jelentette be a Reading, hogy az idény végén abbahagyja a labdarúgást John O’Shea.

Nem véletlen a bejelentés időzítése, ugyanis épp ma ünnepli 38. születésnapját az ír labdarúgó.

O’Shea legerdményesebb időszakát a Manchester Unitedben töltötte 2001 és 2011 között.

A Vörös Ördögökkel 5 bajnoki elsőségig jutott, és 2008-ban megnyerte a Bajnokok Ligáját is, de volt FA Kupa-, Ligakupa- és Angol Szuperkupa-győztes is.

A cikk lejjebb folytatódik

Karrierjét pedig mostani csapatánál, az angol másodosztályban szereplő Readingben fogja befejezni a középhátvéd.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

A fabulous playing career is coming to a close – today, on his 38th birthday, John O’Shea has announced he is to retire at the end of the season. pic.twitter.com/Pmlu3b9xXx