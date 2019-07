Befejezi a pályafutását a Liverpool és a Tottenham egykori támadója

Péntek délelőtt bejelentette a visszavonulását Peter Crouch, az angol válogatott korábbi támadója.

A 38 éves, közel két méter magas játékos a Twitter oldalán tette közzé, hogy hosszas gondolkodás után úgy döntött, felhagy a profi labdarúgással.

Crouch pályafutása során nem kevesebb, mint tíz csapatban fordult meg, és akadtak olyan együttesek, ahol többször is szerepelt.

A legnagybb sikereit a Liverpoolnál érte el, ahol FA-kupát és Community Shieldet nyert, valamint 2007-ben ezüstérmet szerzett a Bajnokok Ligájában.

A legrangosabb európai kupasorozatbab a Vörösök mellett a Tottenham játékosaként is szerepelt, a leghosszabb időszakot egy csapatnál pedig a Stoke City-nél töltötte, ahol 2011 és 2019 között nyolc évig futballozott.

A cikk lejjebb folytatódik

Az angol válogatottban 2005 és 2010 között 42 meccsen 22 gólt szerző hórihorgas játékos az elmúlt fél évben a Burnley-t erősítette, és bár korábban úgy nyilatkozott, hogy egészen 40 éves koráig játszani szeretne, végül úgy döntött, hogy már most szögre akasztja a stoplist.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X