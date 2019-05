Befejezi a pályafutását a Barcelona és a Manchester City egykori klasszisa

A hírt a játékos ügynöke jelentette be.

Yaya Touré ügynöke megerősítette, hogy az elenfántcsontparti középpályás befejezi a pályafutását.

A korábban a csapatát is erősítő, de a legjobb éveit a -nél töltő játékos 35 évesen úgy döntött, hogy végleg szögre akasztja a stoplist.

Touré a 2017/18-as szezon végén nyolc év után távozott a Manchester City-től, miután már csak elvétve kapott lehetőséget Pep Guardiola csapatában.

A klasszis középpályás ősszel még visszatért egyik korábbi csapatához, az Olympiakoshoz, de decemberben közös megegyezéssel szerződést bontott a klubbal.

- Itt mondom el először: Yaya úgy döntött, hogy bajnokként fejezi be a pályafutását. Az utolsó igazi meccse az volt, amelyen a Manchester City-vel magasba emelte a Premier League trófeáját. Ekkor ért véget a pályafutása, és nem csak annál a csapatnál, hanem általánosságban is. Yaya az afrikai futball történetének egyik legjobb játékosa. Talán már korábban, a csúcson kellett volna abbahagynia, és sokat is beszélgettünk erről. Természetesen minden futballista a lehető legtovább akar játszani, és ha csak a fizikai állapotát nézzük, akkor még legalább öt évig tudná csinálni. Végül úgy döntöttünk, hogy nem teheti lejjebb a lécet az a játékos, aki korábban a Barcelonában és a Manchester City-ben játszott. Sok olyan játékost láttunk, akik hasonló korban még folytatták a pályafutásokat, de Yaya más utat választott, és edzőként fogja folytatni. Biztos vagyok benne, hogy így még nagyobb dolgokat fog elérni, mint játékosként. Megjegyezném, hogy jelenleg nincs afrikai edző a Premier League-ben - nyilatkozta Touré ügynöke, Dimitri Seluk az orosz Sport24-nek.

Yaya Toure az ASEC Mimosas csapatánál nevelkedett, majd a belga Beverennél vált belőle profi labdarúgó. Később az Olympiakosnál és a Monacónál szerepelt, majd három évet töltött a Barcelonánál, ahol többek között két bajnoki címet és Bajnokok Ligáját nyert.



Az elfántcsontparti válogatottban 101 alkalommal pályára lépő játékos 2010-ben igazolt a Manchester City-hez, ahol végül három bajnoki címet, FA-Kupát, két Ligakupát és Szuperkupát nyert.

