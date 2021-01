Beérte a Liverpoolt a kiváló formában lévő Manchester United

A Premier League 16. fordulójának pénteki játéknapján a manchesteri United az idén jól szereplő Aston Villát legyőzve beérte a legutóbbi két meccsén ikszelő Liverpoolt a bajnoki tabellájának első helyén - mindkét csapatnak 33 pontja van.

A Vörös Ördögök már tíz mérkőzés óta veretlenek, ebből nyolc találkozót meg is nyertek Solksjaer játékosai. Az Aston ellen Martial első félidőben szerzett gólját fordulás után még egyenlítette Traoré, de pár perccel később Bruno Fernandes büntetőből megszerezte a győzelmet jelentő találatot.

