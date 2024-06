„Beárazta” magyar válogatott játékosát a Hertha BSC

Ennyiért talán elengedik Dárdai Mártont Berlinből.

Sajtóértesülések szerint a német másodosztályú Hertha BSC csak 5 millió euró vagy azt meghaladó átigazolási díj ellenében hajlandó elengedni Dárdai Mártont.

A berlini klub csakis abban az esetben válna meg az Európa-bajnokságon is szerepelt magyar válogatott védőtől, ha nem sikerül megállapodni vele a jövőre lejáró szerződése meghosszabbításáról.









A Bild írta meg, hogy a berlini klubnál már javában dolgoznak a következő idénybeli keret kialakításán. Döntöttek többek között arról is, hogy milyen átigazolási díj mellett fontolják meg két alapemberük eladását.

A Hertha BSC alapvetően Dárdai Mártonnal és Linus Gechterrel a védelem közepén akar nekivágni a Bundesliga II 2024/25-ös kiírásának. Ám jövő nyáron mindkettőjük szerződése lejár, és ha nem hosszabbítanak szerződést, akkor kénytelenek lesznek megfontolni az értékesítésüket, elkerülendő azt, hogy egy év múlva ingyen távozzanak Berlinből.

A klub a következő hetekben mindkét futballistával tárgyalásokat folytat és csak akkor hajlandó megválni tőlük, ha ezek a megbeszélések kudarcba fulladnak. És ez esetben is csak akkor, ha az értük kínált összeg a Hertha számára is elfogadható: a magyar válogatottal az Európa-bajnokságon is szerepelt Dárdaiért 5 millió eurót, Gechterért pedig legalább 3 milliót akar kapni a fővárosi egylet.

Mint megírtuk, Dárdai Márton kapcsán korábban az élvonalbeli Augsburg érdeklődéséről és 2 millió eurós ajánlatáról cikkezett a német sajtó.