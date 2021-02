Bayernes védővel erősíthet a Chelsea

A Sport BILD információi szerint Thomas Tuchel kívánságlistáján három Bayernes érdekeltségű védő is szerepel: a német mester szívesen megszerezné a Süle / Alaba / Upamecano hármas egyikét a Chelseahez.

A Leipzig védője úgy tűnik, hogy Münchenben fog kikötni, Alaba pedig a Real Madrid felé húz, így hármójuk közül Sülének van a legnagyobb esélye arra, hogy a kékeknél folytassa a pályafutását.

A 25 éves játékos Boateng és Alaba mellett most sem nagyon tud beférni a kezdőbe, jövőre pedig Lucasszal és Upamecanoval, valamint a nagy reményekkel fogadott Nianzouval és a talán hosszabbító Boatenggel küzdhet a csapatba kerülésért.

Sülét már Hoffenheimből is vitte volna a londoni csapat, korábbi nyilatkozataiban pedig ő is kifejezte, hogy szívesen játszana a Premier League-ben. Ha nem hosszabbít, akkor a Bayernnek el kell adnia őt, ugyanis a szerződése 2022-ig szól a bajorokhoz.

"Megfontolandó volt, hogy a Premier League-be menjek. Ez egy olyan liga, amelyben feltétlenül játszani akarok. Abban az időszakban viszont a müncheni átigazolást láttam a legjobb lépésnek. És mint látható, nagyon boldog is vagyok az FC Bayernnél. Nem csak azért, mert sikerült elérnem az áttörést, hanem azért is, mert a klub, a szurkolók és a munkatársaim is szuperek." - nyilatkozta pár hónappal ezelőtt a Bayern belsővédője.

