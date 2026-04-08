Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Összecsaptak a rendőrökkel a Bayern München szurkolói + VIDEÓ

Bayern München
Bajnokok Ligája
Real Madrid

Nem múlt el feszült közjáték nélkül a kedd esti Real Madrid–Bayern München Bajnokok Ligája-mérkőzés: még a találkozó kezdete előtt nézeteltérése támadt a kiutazó bajor szurkolóknak és a spanyol rendőröknek.

Számos felvétel kering arról a közösségi médiában, hogy a 2-1-es müncheni győzelmet hozó odavágót megelőzően spanyol (lovas)rendőrök igyekeztek rendet tenni a Santiago Bérnabeu beléptető kapuinál – írta meg angol kiadásunk.

Az is látható, ahogyan egyes Bayern-szurkolókat gumibotokkal vernek meg a rendőrök, sőt, akadtak olyanok is, akiket kiemeltek a tömegből, hogy előállítsák őket. 

A konfliktus alapját az adta, hogy eleredt az eső, amire a bajor drukkerek kérték a biztonságiakat, hogy gyorsítsanak a beléptetésen. Hamarosan azonban elfogyott a türelmük, és sörösdobozokkal, valamint különféle tárgyakkal kezdték el dobálni a rend őreit. 

Végül a rendőri intézkedésnek köszönhetően lenyugodtak a kedélyek, és zavartalanul zajlott tovább a stadionba való bejutás. 

2017-ben már akadt dolga a spanyol rohamrendőröknek a Bayern München szimpatizánsaival a Bérnabeuban: akkor a félidőben tettek rendet a vendégszektorban, ahol a bajorok egyik molinója szúrta a biztonságiak szemét.  

