Számos felvétel kering arról a közösségi médiában, hogy a 2-1-es müncheni győzelmet hozó odavágót megelőzően spanyol (lovas)rendőrök igyekeztek rendet tenni a Santiago Bérnabeu beléptető kapuinál – írta meg angol kiadásunk.

Az is látható, ahogyan egyes Bayern-szurkolókat gumibotokkal vernek meg a rendőrök, sőt, akadtak olyanok is, akiket kiemeltek a tömegből, hogy előállítsák őket.

A konfliktus alapját az adta, hogy eleredt az eső, amire a bajor drukkerek kérték a biztonságiakat, hogy gyorsítsanak a beléptetésen. Hamarosan azonban elfogyott a türelmük, és sörösdobozokkal, valamint különféle tárgyakkal kezdték el dobálni a rend őreit.

Végül a rendőri intézkedésnek köszönhetően lenyugodtak a kedélyek, és zavartalanul zajlott tovább a stadionba való bejutás.

2017-ben már akadt dolga a spanyol rohamrendőröknek a Bayern München szimpatizánsaival a Bérnabeuban: akkor a félidőben tettek rendet a vendégszektorban, ahol a bajorok egyik molinója szúrta a biztonságiak szemét.

