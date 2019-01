"Bas...tok meg! - Ribéry kiakadt és trágárkodott közösségi oldalán

Franck Ribéry szombaton tett közzé két posztot a Twitter oldalán, amelyben élesen vágott vissza az őt kritizálóknak. Nem is finomkodott, ugyanis durva trágárságokat is beleszőtt mondandójába.

A sztori előzménye, hogy a Bayern München szélsője a téli szünet alatt meglátogatta az igencsak felkapott Salt Bae luxuséttermét.

Ribéry korábban, 2 nappal ezelőtt ebből az alkalomból is posztolt egy videót a kulináris kalandjáról, amelynek igencsak borsos ára van, ugyanis mintegy 1000 fontba, azaz kb. 357 ezer forintba került a sztárséf Arany Steak-je.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) 2019. január 3.