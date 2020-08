Barcelona: Umtiti koronavírus tesztje pozitív lett

A csütörtökön elvégzett PCR tesztek után kiderült, hogy Samuel Umtiti koronavírus fertőzött – jelentette be a .

A játékos tünetmentes, jó állapotban van és házikarantéba vonult. A klub tájékoztatta az illetékes sport- és egészsgégügyi hatóságokat, valamint figyelik azokat is, akik kapcsolatbakerültek a játékosokkal, hogy náluk is elvégezhetőek legyenek a PCR tesztek.

A Barcelona pénteken este a Bayern ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában, de Umtiti hosszabb ideje sérült, így a betegségének nem lesz hatása a meccsre.

The Frenchman is asymptomatic, is in good health and is isolating at home After the PCR tests carried out on Thursday the first team player Samuel Umtiti has tested positive for Covid-19. The players is asymptomatic, is in good health and is isolating at home.