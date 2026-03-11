A drukker Londonból vágott neki az útnak, hogy élőben lássa kedvenceit a Newcastle United elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő odavágóján. A célállomás a legendás St James’ Park volt – csakhogy Angliában két ilyen nevű stadion is létezik.

A szurkoló valószínűleg a telefonos navigációba egyszerűen csak a stadion nevét pötyögte be, a térkép pedig nem északra, Newcastle-be, hanem délnyugatra, az Exeter City otthonához vezette.

A döbbenet pillanata a beléptetőkapunál

A tévedésre csak akkor derült fény, amikor a drukker büszkén mutatta fel a BL-meccsre szóló belépőjét az Exeter City (League One) Lincoln City elleni mérkőzésének kapuinál.

„Az egyik önkéntesünk jött be az irodába szólni, hogy megjelent egy srác, aki az FC Barcelonát várja” – mesélte Adam Spencer, az Exeter City szurkolói élményért felelős tisztviselője. „Nem beszélt túl jól angolul, de annyit kivettünk a szavaiból, hogy Londonból érkezett. Tippem szerint beírta a St James Parkot a telefonjába, és egyszerűen követte az utasításokat. Nagyon le volt sújtva és kicsit szégyellte is magát.”

Vigaszág a „valódi” St James’ Parkban

Bár a szurkoló lemaradt Lamine Yamalék drámai észak-angliai vendégjátékáról, az Exeter City munkatársai nem hagyták az utcán. Megszánták a pórul járt látogatót, és ingyenjegyet biztosítottak neki a saját bajnokijukra.

„Kerestünk neki egy jegyet, így végül megnézhetett egy meccset az igazi St James Parkban. Bármikor szívesen látjuk újra” – tette hozzá Spencer.

A sors fintora, hogy a Barca-drukker az Exeterben sem ünnepelhetett sikert, ugyanis vendéglátói 1-0-ra kikaptak a ligelső Lincolntól. Eközben a „valódi” helyszínen, Newcastle-ben a katalánok az utolsó pillanatban mentettek pontot: a Barcelona Lamine Yamal hosszabbításban értékesített büntetőjével ért el 1–1-es döntetlent a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonásán.

