Barcelona: az elnökjelöltnek nem kell Neymar!

Dübörög az elnökválasztási kampány Barcelonában és az egyik jelölt egészen meglepő ötlettel állt elő.

Vicot Font bejelentette, hogy ő nem akarja szerződtetni Neymart. A brazil csillag 2017 augusztusában hagyta el a katalánokat 222 millió eurós rekord összegért cserébe.

A múlt héten ismét arról kezdtek pletykálni a klub környékén, hogy Neymar visszatérhet, de Font gyorsan közölte, hogy ő bizony nem igazolja le az egykori kedvencet.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world