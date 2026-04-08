Pánik a Camp Nou-nál: szurkolók sérültek meg a Barcelona - Atlético meccs előtt + VIDEÓ

A katalán drukkerek ezrei gyűltek össze, hogy buzdítással hergeljék kedvenceiket a sorsdöntő spanyol házirangadó előtt. A tömeg azonban annyira felduzzadt és olyan erővel préselődött előre, hogy a szurkolókat a busz útvonalától elválasztó biztonsági kordon nem bírta a nyomást, és megadta magát - írta meg a Mundo Deportivo.

Amikor a kerítés átszakadt, több szurkoló is a földre zuhant az egymást toló tömegben. A helyszíni beszámolók szerint bár történtek kisebb, felületi sérülések, szerencsére a dolog kimerült egy hatalmas ijedtségben, és sikerült elkerülni a súlyosabb tragédiát.

Az incidens 1:19-től látható:

A rendfenntartóknak végül sikerült stabilizálniuk a helyzetet, így a csapat rendben megérkezett a stadionba, hogy felkészüljön az Atlético Madrid elleni ütközetre.

