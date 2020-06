Barca: „Se queda!” – lejárt egy fontos záradék Messi szerződésében

Május 31-i hatállyal lejárt Lionel Messi szerződésében az a kilépési záradék, melynek értelmében a mostani idény végén szabad akaratából ingyen távozhatott volna az FC Barcelonától, ám az argentin világsztár nem élt ezzel a lehetőséggel, így a következő idényt is a katalán klubnál tölti – írja az ESPN.

A 32 éves argentin labdarúgó jelenlegi szerződése 2021 nyaráig érvényes a Barcelonánál, és most már biztosra vehető, hogy ki is tölti azt, mert május végéig nem jelezte a vezetőség felé a távozási szándékát – ezt a Messihez közel állók, valamint a klub részéről is megerősítették az ESPN-nek.

A hírt hétfő óta már minden jelentős spanyol sajtótermék átvette, sőt a barcelonai illetőségű Sport napilap keddi számában a címlapján hirdeti Messi döntését: „Se queda!” – írják, utalva ezzel az argentin világklasszis maradására.

Forrás: nemzetisport.hu