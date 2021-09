Balotelli ismét alkotott: most az ellenfél edzőjének mutogatott

A török bajnokságban, a Besiktas ellen gólt szerző Mario Balotelli nem felejtette el az évekkel ezelőtt őt bíráló edzőt, és ezt tudatta is Sergen Yalc

Kedd este a török bajnokság hatodik fordulójában a Besiktas a Balotellit is foglalkoztató Adana Demirsport fogadta. A hazaiak már 3-0-ra vezettek, amikor Vargas góljával a 60. percben a Demirspor elkezdte a felzárkózást. A 67. percben aztán beállt Mario Balotelli is, aki a 79. percben szépített, sőt, csapata a ráadásban egyenlített is.

Az egykori olasz válogatott támadó pedig a gólöröme közben nem volt rest jelezni a Besiktas edzőjének, hogy ő bizony nem felejtette el az évekkel ezelőtt kapott kritikát. Balotelli a gólja után Sergen Yalcinra nézett, és két ujjával a homlokára mutatott, de a lefújást követően is odaszólt a kispadnak, mely természetesen újabb feszültség forrása lett.

Na de miért foglalkozott Balotelli a gólja után a Besiktas edzőjével? Jó néhány évvel ezelőtt, amikor az olasz a Manchester City-vel az LA Galaxy ellen játszott felkészülései meccset sarokkal próbált meg gólt szerezni, ami nem sikerült ezzel pedig felbosszantotta akkor edzőjét, Roberto Mancinit.

De nem csak neki nem tetszett a megmozdulás. Az akkoriban televíziós szakértőként dolgozó Sergen Yalcin éles kritikával illette a balhéiról is elhíresült csatárt.

– Ennek a gyereknek nincs agya!

– Ez a lépés tiszteletlen az ellenféllel szemben, ez tükrözi a játékos karakterét!

– Mancini jól tette, hogy lecserélte, én kirúgtam volna!

A fenti mondatok a Besiktas jelenlegi edzőjének száját hagyták el az ominózus City-Galaxy mérkőzésen.

Ráadásul Balotelli tavaly majdnem a Besiktas játékosa lett, Sergen Yalcin volt az, aki megvétózta az olasz támadó szerződtetését. „Nem akartam Balotellit! Ha már veszel egy csatárt a Besiktsba, akkor ne legyenek kérdőjelek a fejedben. 3-4 éve nem játszik rendesen, nem volt sérült, nem is rossz játékos, de én nem találtam megfelelő minőségi erősítésnek!”

Visszatérve a Besiktas – Adana Demirspor összecsapáshoz, a 3-3-ra végződő találkozó után természetesen Sergen Yalcint is kérdezték a meccsen, Balotellitől látottakról: „Ez az első alkalom, hogy láttam egy focistát a pályán, aki az ellenfél edzőjéhez lép.”

„Nem vagyunk beszélő viszonyban, nem is értem miért tett ilyet. Valószínűleg azért, mert az előző szezonban nem tudott hozzánk jönni, megmutatta a szintjét.”

Balotelli a meccs után a közösségi oldalán is posztolt, ahol azt írta: „Van agyunk, és ami fontosabb, nagy szívünk van. Büszkék vagyunk erre!”

Az Adana Demirspor elnöke, Murat Sancak a következőképpen értékelte a történteket: „Ez bárcsak ne történt volna meg! Sergen Yalcin korábbi kijelentése nem volt helyes, és Balotelli cselekedete sem!”

