Balotelli élőben jelentkezett be az Instagramon, miután parádés gólt lőtt

A francia bajnokság 27. forduló zárómeccsén az Olympique Marseille hazai pályán 2-0-ra győzte le a Saint-Étienne-t, a showt pedig Mario Balotelli lopta el.

A két európai kupaindulásért hajtó csapat rangadóján a Marseille már a 12. percben előnybe került, méghozzá egy nem is akármilyen góllal. Thauvin szöglete után Balotteli az ötös belül egy védő szorításában a kapunak háttal állva húzta be a labdát a kapuba.

Ami viszont ezután jött, arra senki sem számított: Balotelli egy telefont előkapva ünneplés gyanánt élőben jelentkezett be az Instagramon.

